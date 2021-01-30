«Ему уже медали некуда складывать». Болельщики в шоке от победы Большунова
Российский лыжник Александр Большунов выиграл классический масс-старт на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Россиянин попал в завал по ходу гонки, но не только смог успешно вернуться на трассу, но и на финише обошел всех соперников.
Россиянин вновь обошел норвежцев на этом этапе Кубка мира. 29 января Большунов победил в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом в Фалуне.
Болельщики в комментариях не скрывали восхищения лидером сборной России.
sergios_gavrilidis: «Он Великий! Таааакая победа доказывает, что он лучший».
kothodov: «Лучший! Еще больше побед!»
lomov.62: «Саня супер стар».
ludmila1981: «Царь!»
evgen__markin: «Красная машина!»
vlad_spb_one_love: «Ему уже медали некуда складывать, красава».
marga_rita0108: «Спортсмен с большой буквы».
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