Ступак: «Будь прямая подлиннее, то и за первое место можно было побороться»

Россиянка Юлия Ступак поделилась эмоциями после завершения масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне. Россиянка на финише вырвалась на второе место.

«На самом деле не понимаю, что было всю гонку, - сказала Ступак в эфире «Матч ТВ». — Самочувствие было сложным. Сложно шло восстановление.

Зато очень классно работали лыжки. Хотя силы были на исходе.

Спасибо тому, что я в недавнем прошлом неплохой спринтер. Надеюсь, и в настоящем. Но над спусками надо еще поработать.

Знала точно, что в тройке буду на финише. Будь прямая подлиннее, то и за первое место можно было побороться».