Большунов подвел итоги лыжного сезона
10:34
Российский лыжник Александр Большунов 15 марта в интервью «Матч ТВ» подвел итоги лыжного сезона.
«Девять побед в сезоне? Маловато, недоработал (смеется). А если серьезно, то сезон прошел на высоком уровне, это неплохо», — считает Большунов.
Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1326155_Ne_obrashhaju_vnimanija_na_dengi_Ekskluzivnoje_intervju_Bolshunova_ob_itogah_sezona_blagotvoritelnosti_i_tredbane_za_120_tysach_jevro
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