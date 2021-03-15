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Большунов подвел итоги лыжного сезона

10:34
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов 15 марта в интервью «Матч ТВ» подвел итоги лыжного сезона.

«Девять побед в сезоне? Маловато, недоработал (смеется). А если серьезно, то сезон прошел на высоком уровне, это неплохо», — считает Большунов.

Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1326155_Ne_obrashhaju_vnimanija_na_dengi_Ekskluzivnoje_intervju_Bolshunova_ob_itogah_sezona_blagotvoritelnosti_i_tredbane_za_120_tysach_jevro

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