Большунов подвел итоги лыжного сезона

Российский лыжник Александр Большунов 15 марта в интервью «Матч ТВ» подвел итоги лыжного сезона.

«Девять побед в сезоне? Маловато, недоработал (смеется). А если серьезно, то сезон прошел на высоком уровне, это неплохо», — считает Большунов.

Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.