Большунов объяснил свои спринтерские успехи

Российский лыжник Александр Большунов 15 марта в интервью «Матч ТВ» рассказал, за счет чего добивается успеха в спринтерских гонках.

«Да какие там спринтерские успехи, побед-то нет. Одна только была, в Руке в 2018-м, и то такая... Но сейчас, перед Оберстдорфом, я много смотрел и искал, что нужно сделать, чтобы добавить на финише, и на ЧМ это стало получаться, и дальше я продолжу это делать, и, надеюсь, это принесет результат», — заявил Большунов.

Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.