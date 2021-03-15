Большунов объяснил свои спринтерские успехи
Российский лыжник Александр Большунов 15 марта в интервью «Матч ТВ» рассказал, за счет чего добивается успеха в спринтерских гонках.
«Да какие там спринтерские успехи, побед-то нет. Одна только была, в Руке в 2018-м, и то такая... Но сейчас, перед Оберстдорфом, я много смотрел и искал, что нужно сделать, чтобы добавить на финише, и на ЧМ это стало получаться, и дальше я продолжу это делать, и, надеюсь, это принесет результат», — заявил Большунов.
Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем сезоне.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/skiing/matchtvnews_NI1326155_Ne_obrashhaju_vnimanija_na_dengi_Ekskluzivnoje_intervju_Bolshunova_ob_itogah_sezona_blagotvoritelnosti_i_tredbane_za_120_tysach_jevro
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