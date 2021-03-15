Российские лыжники триумфально завершили Кубок мира. Александр Большунов выиграл второй подряд Большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете, а Юлия Ступак стала второй. А вот российские биатлонисты выступают провально: у них уже давно нет подиумов, а женская сборная проводит худшие гонки за несколько последних лет.

Наталья Марьянчик, Владимир Иванов и Дмитрий Кузнецов обсудят:

— что нужно сделать Большунову, чтобы выиграть на будущий год олимпийское золото?

— что заставило норвежца Клебо отказаться от судебной тяжбы за золото чемпионата мира?

— как биатлонистам хоть немного приблизиться по результатам к лыжникам?