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Бацарашкина: «Я не ставила себе задачу выигрывать»

08:15
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Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала свою победу в стрельбе на Олимпиаде в Токио.

«Я не ставила себе задачу выигрывать, попадать в тройку или даже в финал. Просто поставила задачу отстрелять так, как я умею, показать все, что я могу.

Вид оружия сам меня выбрал. Когда дедушка меня привел, был только один тренер именно по пистолету — Наталья Кудрина. Она взялась меня потренировать буквально месяцок, пока не вернется тренер по винтовке. Когда он вернулся, Наталья Ивановна сказала: «Я не отдам». Вот и все», — цитирует Бацарашкину Olympics.com.

Отметим, российские стрелки выиграли первое олимпийское золото за 17 лет.

Дополнительная информация:

https://olympics.com/ru/news/tokio-2020-vitalina-bacarashkina-ya-ne-stavila-sebe-zadachu-vyigryvat

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Виктория Кравченко все материалы автора

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