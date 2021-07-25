Бацарашкина: «Я не ставила себе задачу выигрывать»

Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала свою победу в стрельбе на Олимпиаде в Токио.

«Я не ставила себе задачу выигрывать, попадать в тройку или даже в финал. Просто поставила задачу отстрелять так, как я умею, показать все, что я могу.



Вид оружия сам меня выбрал. Когда дедушка меня привел, был только один тренер именно по пистолету — Наталья Кудрина. Она взялась меня потренировать буквально месяцок, пока не вернется тренер по винтовке. Когда он вернулся, Наталья Ивановна сказала: «Я не отдам». Вот и все», — цитирует Бацарашкину Olympics.com.

Отметим, российские стрелки выиграли первое олимпийское золото за 17 лет.