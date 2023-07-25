Баку пообещал обеспечить безопасность армянских спортсменов на ЧМ по стрельбе

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов выразил готовность обеспечить безопасность спортсменов из Армении, которые примут участие в чемпионате мира по стрельбе в Баку.

«Всякий раз, когда армяне приезжают в Азербайджан, их безопасность обеспечивается. Сборная Армении подала заявку, и c этим нет проблем. Азербайджанская сторона готова обеспечить их безопасность, как и спортсменов из других стран», — приводит слова Гаибова РИА «Новости».

53-й чемпионат мира по стрельбе пройдет в столице Азербайджана Баку с 14 по 31 августа 2023 года. Соревнования будут проводиться в стрельбе из пистолета и винтовки, в стендовой стрельбе и стрельбе по подвижной мишени. Ранее турнир планировалось провести в России, однако Международная федерация спортивной стрельбы отложила все соревнования, запланированные на территории РФ.

На этом чемпионате мира будут разыгрываться 48 лицензий на участие в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.