Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб в результате несчастного случая

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров итальянец Кристиан Гилли погиб в результате несчастного случая, информирует La Gazzetta dello Sport.

6 января во время совместной охоты с друзьями Гилли наклонился, чтобы поднять упавшие патроны для своего оружия. Его винтовка выстрелила ему в живот. Спасти спортсмена не удалось. Он скончался в четверг.

Гилли является обладателем золотой медали чемпионата мира 2021 года по стендовой стрельбе среди юниоров.