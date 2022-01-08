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Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб в результате несчастного случая

09:05

Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров итальянец Кристиан Гилли погиб в результате несчастного случая, информирует La Gazzetta dello Sport.

6 января во время совместной охоты с друзьями Гилли наклонился, чтобы поднять упавшие патроны для своего оружия. Его винтовка выстрелила ему в живот. Спасти спортсмена не удалось. Он скончался в четверг.

Гилли является обладателем золотой медали чемпионата мира 2021 года по стендовой стрельбе среди юниоров.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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