Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров погиб в результате несчастного случая
09:05
Чемпион мира по стендовой стрельбе среди юниоров итальянец Кристиан Гилли погиб в результате несчастного случая, информирует La Gazzetta dello Sport.
6 января во время совместной охоты с друзьями Гилли наклонился, чтобы поднять упавшие патроны для своего оружия. Его винтовка выстрелила ему в живот. Спасти спортсмена не удалось. Он скончался в четверг.
Гилли является обладателем золотой медали чемпионата мира 2021 года по стендовой стрельбе среди юниоров.
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