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Сегодня, 16:56

Минспорт приостановил действие государственной аккредитации Стрелкового союза России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Министерство спорта РФ приостановило действие государственной аккредитации Стрелкового союза России.

Как сообщает, данное решение принято в связи с тем, что организация не представила программу развития видов спорта «пулевая стрельба» и «стендовая стрельба».

«Приостановление действия государственной аккредитации Стрелкового союза России будет действовать до разработки федерацией программы развития видов спорта в соответствии с приказом Минспорта России №503 и представления ее в установленном порядке для утверждения в Минспорт России», — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Министерство неоднократно, с 2020 года, направляло в Стрелковый союз России официальные письма о необходимости выполнить данное требование.

Сборная России по стрельбе
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