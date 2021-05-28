ВАДА призвало Международную федерацию спортивной стрельбы перенести ЧМ из России

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивает на том, чтобы чемпионат мира по спортивной стрельбе должен быть перенесен из России в другую страну, сообщает Inside the Games.

К такому решению агентство пришло из-за необходимости обеспечить выполнение санкций в отношении российского спорта. Турнир должен пройти с 14 по 31 августа 2022 года. На данный момент ISSF ищет альтернативное место проведения для мирового первенства.

По данным источника, ISSF сообщила ВАДА о том, что на данный момент перенос чемпионат мира из России невозможен, так как со стороны Стрелкового союза России может последовать судебный иск против ISSF с требованием заплатить около 6 миллионов евро за организацию соревнования.