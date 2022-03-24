Стрельба
Новости
Пулевая стрельба Стендовая стрельба Олимпиада
Главная
Стрельба

Сегодня, 08:51

Руководителей международных федераций не пускают на ЧЕ по стрельбе в Норвегию из-за того, что они россияне

Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в

Президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) Владимир Лисин и глава Европейской стрелковой конфедерации (ESC) Александр Ратнер объявлены «нежелательными персонами» на чемпионате Европы по стрельбе с 10 метров, который проходит с 19 по 27 марта в норвежском Хаммаре.

Также на турнире запрещено присутствовать президенту Стрелкового союза России Анне Лещиковой.

Как сообщает портал Inside the Games, это сделано по требованию Олимпийского комитета Норвегии и спортивной конфедерации этой страны из-за того, что все эти три функционера являются россиянами. Тот факт, что Ратнер — бывший член исполкома Олимпийского комитета России — долгое время проживает в Германии не учитывался.

1
0
Читайте также
Морковь: польза и вред для организма. Что будет, если есть морковь каждый день?
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация спортивной стрельбы отстранила Россию от турниров
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости