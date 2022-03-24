Руководителей международных федераций не пускают на ЧЕ по стрельбе в Норвегию из-за того, что они россияне

Президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) Владимир Лисин и глава Европейской стрелковой конфедерации (ESC) Александр Ратнер объявлены «нежелательными персонами» на чемпионате Европы по стрельбе с 10 метров, который проходит с 19 по 27 марта в норвежском Хаммаре.

Также на турнире запрещено присутствовать президенту Стрелкового союза России Анне Лещиковой.

Как сообщает портал Inside the Games, это сделано по требованию Олимпийского комитета Норвегии и спортивной конфедерации этой страны из-за того, что все эти три функционера являются россиянами. Тот факт, что Ратнер — бывший член исполкома Олимпийского комитета России — долгое время проживает в Германии не учитывался.