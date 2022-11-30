СМИ: Лисин покинул пост президента Международной федерации спортивной стрельбы

Россиянин Владимир Лисин проиграл выборы на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the games победу одержал итальянец Лучано Росси. Голосование прошло на генеральной ассамблее ISSF в среду в египетском Шарм-эш-Шейхе. Лисин набрал 127 голосов, Росси — 136.

Лисин был президентом ISSF с 2018 года, ранее возглавлял Европейскую стрелковую конфедерацию. Он является председателем совета директоров Новолипецкого металлургического комбината, его состояние, по данным журнала Forbes на начало ноября, оценивается в 20,2 миллиарда долларов. Согласно списку кандидатов на выборные должности в ISSF 66-летний Лисин, помимо России, также представлял Кипр.