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Сегодня, 09:57

Американская паралимпийка дисквалифицирована за гормональный крем

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Читать «СЭ» в
Триша Даунинг.
Фото cullmantribune.com

Спортсменка из паралимпийской сборной США по спортивной стрельбе Триша Даунинг дисквалифицирована на два года из-за положительного результата теста на стероиды.

52-летняя женщина заявила, что применяла гормональный крем, который посоветовала ей медсестра, не зная, что этот препарат содержит запрещенный в спорте тестостерон. Поскольку Даунинг доказала, что нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным, ее наказание сокращено со стандартных четырех до двух лет.

Даунинг парализована ниже пояса с 2000 года, когда ее велосипед сбила машина. Сначала она занималась паралимпийской греблей и даже выступала на чемпионате мира. Но в 2014 году по состоянию здоровья переключилась на стрельбу.

В 2016 году Триша в составе сборной США участвовала в Играх в Рио, но не добилась там существенных успехов. В 2010-м она выпустила мотивационную книгу о своей судьбе.

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