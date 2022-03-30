Матыцин о Дворковиче и Лисине: «Много вопросов вызывает их позиция в отношении защиты наших спортсменов»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что был удивлен позицией российских руководителей международных федераций — Аркадия Дворковича и Владимира Лисина — в отношении отстранения наших спортсменов.

«Выбор есть всегда, — подчеркнул «СЭ» министр спорта. — У нас есть руководители международных федераций, которые избрали другую позицию. С юридической точки зрения, наверное, они сделали все в соответствии с уставами и регламентами. Но с точки зрения этики их позиция должна была быть более сдержанной. Они баллотировались на эти посты как представители России. Так что вызывает много вопросов их позиция в отношении защиты наших спортсменов. Приоритетом должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации спорта и дискриминации спортсменов. А личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя международной федерации, на мой взгляд, должны были отойти на второй план».

Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), а Владимир Лисин — Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF).