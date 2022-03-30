Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 08:20

Матыцин о Дворковиче и Лисине: «Много вопросов вызывает их позиция в отношении защиты наших спортсменов»

Матыцин удивлен позицией российских руководителей международных федераций Дворковича и Лисина
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Аркадий Дворкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что был удивлен позицией российских руководителей международных федераций — Аркадия Дворковича и Владимира Лисина — в отношении отстранения наших спортсменов.

«Выбор есть всегда, — подчеркнул «СЭ» министр спорта. — У нас есть руководители международных федераций, которые избрали другую позицию. С юридической точки зрения, наверное, они сделали все в соответствии с уставами и регламентами. Но с точки зрения этики их позиция должна была быть более сдержанной. Они баллотировались на эти посты как представители России. Так что вызывает много вопросов их позиция в отношении защиты наших спортсменов. Приоритетом должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации спорта и дискриминации спортсменов. А личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя международной федерации, на мой взгляд, должны были отойти на второй план».

Аркадий Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ), а Владимир Лисин — Международную федерацию спортивной стрельбы (ISSF).

Аркадий Дворкович
Владимир Лисин
Олег Матыцин
9
2
Читайте также
Топ-5 самых опасных продуктов для печени
Силачу Максу Новоселову грозит тюрьма за изнасилование. Все, что известно на данный момент о деле бойца ММА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Депутат Госдумы заявил, что спортивные федерации рассматривают перенос сборов в Крым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости