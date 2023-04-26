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Михаил Неструев: «МОК вмешивает политику в спорт, хотя это противоречит Олимпийской хартии»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Михаил Неструев прокомментировал заявление Международной федерации спортивной стрельбы (IISSF), выразившей готовность вернуть российских спортсменов на турниры.

«Спорт вне политики — это мое мнение. Спортом занимаются люди для демонстрации высоких спортивных достижений. Когда мы говорим о стрелковых видах спорта, то должны учитывать, что в большинстве стран мира возможность занятия стрелковым спортом существует только для лиц, входящих в состав силовых структур. Наш закон был недавно изменен и подразумевает гражданских лиц, которые могут иметь оружие для занятия спортом. Получается, что часть спортсменов может выступать за Россию. Но требовать от них письменного согласия выразить политическую позицию — неправильно. Вмешательство политики в спорт абсолютно неправильно. МОК, рекомендуя участие спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом и в нейтральной статусе, вмешивает политику в спорт. Хотя это противоречит Олимпийской хартии», — цитирует Неструева Metaratings.ru.

Ранее ISSF заявила о готовности вернуть россиян на международные соревнования. Отмечалось, что к участию в турнирах могут быть рассмотрены только нейтральные спортсмены, не заключившие контракт с российскими или белорусскими военными органами или службами национальной безопасности.

Источник: https://metaratings.ru/news/nestruev-mok-vmeshivaet-politiku-v-sport-khotya-eto-protivorechit-olimpiiskoi-khartii-246381/
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Неструев заявил, что международный спорт будет деградировать в отсутствие российских спортсменов
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