Неструев заявил, что международный спорт будет деградировать в отсутствие российских спортсменов

Олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по стрельбе из пневматического пистолета Михаил Неструев оценил влияние отстранения россиян от участия в международных соревнованиях.

«Конечно, это потеря для международного сообщества. Потому что мы всегда были лидерами, причем в различных видах спорта. Более того, носителями практически совершенных навыков. Мы были объектами для подражания. По сути, международный спорт будет деградировать в отсутствие наших спортсменов на международных аренах. Спорт — удел честолюбивых. Каждый из спортсменов, я в том числе, занимаются спортом, чтобы быть первыми. Чтобы быть лучшим среди своих сверстников. Показывать и доказывать это с помощью медалей и достижений. В советское время материальных основ для этого практически не было. Но стать чемпионом СССР в то время было престижнее и почетнее, чем какая-то награда в виде денег. Хотя, конечно, основным мотивирующим фактором для большинства спортсменов была финансовая сторона. Так всегда было», — приводит слова Неструева Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК сообщил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.