В Стрелковом союзе России отреагировали на лишение государственной аккредитации

В Стрелковом союзе России прокомментировали лишение Министерством спорта РФ государственной аккредитации.

«Попытка под надуманным предлогом «приостановить аккредитацию» не позволяет в этот период проводить соревнования и тренировочные мероприятия, командировать спортсменов из регионов, судей, блокирует работу оргкомитетов всероссийских соревнований, секций и клубов.

Мы официально заявляем, что программы развития нашего вида спорта на протяжении последних двух лет четыре раза направлялись Стрелковым союзом России как по электронной почте, так и в бумажном варианте. В этом году пятый раз документ был представлен 31 января, что подтверждено документально, как и все вышеперечисленные представления, не говоря уже о его официальной публикации еще в 2020 году на сайте Стрелкового союза России.

Стрелковый Союз России считает необходимым также отметить, что до настоящего момента федерация не получила каких-либо замечаний Министерства спорта РФ, которые бы обосновывали их отказ и бездействие по утверждению находящейся в ведомстве программы.

Наши предшествующие заявления о том, что кроме трансформации бюджетных денег, ведомство неспособно развивать спорт в стране, обеспечивать сборные команды всем необходимым, по крайней мере для олимпийского стрелкового спорта, остается актуальным и в настоящее время", — говорится в заявлении пресс-службы Стрелкового союза России.

С 2020 года президентом Стрелкового союза России является Анна Лещикова.