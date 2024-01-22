Российские стрелки не включены в новый международный пул допинг-тестирования

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) не включила в регистрируемый пул допинг-тестирования на первый квартал 2024 года ни одного россиянина, сообщает ТАСС.

В новый регистрируемый пул тестирования вошли восемь стрелков — по одному представителю Австралии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Казахстана и Южной Кореи.

Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

В январе 2023 года из россиян в регистрируемый пул была включена чемпионка Европы 2021 года в стендовой стрельбе Дарья Семьянова.