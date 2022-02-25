Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе планируют перенести из России

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2022 года, который должен был пройти в России, планируют перенести в другую страну, информирует ТАСС со ссылкой на Facebook президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимира Лисина.

«Меня очень серьезно заботит текущая ситуация, — написал Лисин. — Я понимаю, что не у всех спортсменов будет возможность приехать на чемпионат Европы. Руководство ISSF и президиум ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта) не имеют права делать соревнования неравными и ограничивать возможности атлетов завоевать квоту на Олимпиаду 2024 года в Париже. Я уверен, что мы найдем решение и проведем чемпионат Европы в другом месте».

Соревнования должны были пройти в Москве с 15 по 30 августа.