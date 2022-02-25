Стрельба
Новости
Пулевая стрельба Стендовая стрельба Олимпиада
Главная
Стрельба

Сегодня, 08:04

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе планируют перенести из России

Роман Шишов
Корреспондент

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе 2022 года, который должен был пройти в России, планируют перенести в другую страну, информирует ТАСС со ссылкой на Facebook президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Владимира Лисина.

«Меня очень серьезно заботит текущая ситуация, — написал Лисин. — Я понимаю, что не у всех спортсменов будет возможность приехать на чемпионат Европы. Руководство ISSF и президиум ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта) не имеют права делать соревнования неравными и ограничивать возможности атлетов завоевать квоту на Олимпиаду 2024 года в Париже. Я уверен, что мы найдем решение и проведем чемпионат Европы в другом месте».

Соревнования должны были пройти в Москве с 15 по 30 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/13852259
0

Читайте также

Фастфуд: вред или польза для человека
«Бетис» не пытался играть, думая о первом матче». Пеллегрини — о ничьей с «Зенитом»
«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс». Овечкин забил с передачи Кузнецова
Хара установил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди защитников
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер рекордсмен мира по пулевой стрельбе Николай Лапин
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...