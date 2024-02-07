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Сегодня, 10:09

Российские спортсмены пропустят предолимпийский отборочный чемпионат Европы по пулевой стрельбе

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина рассказала, что российские спортсмены не вошли в список участников чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Турнир пройдет в Венгрии с 24 февраля по 3 марта и является одним из этапов отбора на Олимпиаду в Париже.

«Вопрос участия наших спортсменов в международных стартах до сих пор не решен, поэтому пока мы не можем выступать. Критерии участия для наших спортсменов какие-то будут, но нам пока ничего не подтверждают», — приводит ТАСС слова тренера.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/19918679
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