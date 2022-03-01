Международная федерация спортивной стрельбы отстранила Россию от турниров

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) отстранила российских спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Ранее Стрелковый союз России принял решение отказаться от участия сборных команд в международных соревнованиях с 18 марта.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных соревнований. В тех случаях, когда это невозможно по организационным или юридическим причинам, исполком МОК предоставляет соответствующей федерации право найти собственный способ эффективного решения проблемы.