Стрельба
Новости
Пулевая стрельба Стендовая стрельба Олимпиада
Главная
Стрельба

Сегодня, 22:33

Международная федерация спортивной стрельбы отстранила Россию от турниров

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) отстранила российских спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

Ранее Стрелковый союз России принял решение отказаться от участия сборных команд в международных соревнованиях с 18 марта.

В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных соревнований. В тех случаях, когда это невозможно по организационным или юридическим причинам, исполком МОК предоставляет соответствующей федерации право найти собственный способ эффективного решения проблемы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220301/strelkovyy_sport-1775936852.html
Сборная России по стрельбе
0
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе планируют перенести из России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...