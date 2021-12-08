Умер рекордсмен мира по пулевой стрельбе Николай Лапин

В возрасте 69 лет скончался спортсмен-стрелок, подполковник МВД в отставке Николай Лапин. В 1987 году он установил мировой рекорд по спортивной пулевой стрельбе в упражнении «Бегущий кабан», а его достижение было вписано в книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Облгазета.Ru».

Помимо достижения, вписанного в книгу рекордов Гиннесса, на счету Николая Лапина три рекорда мира по пулевой стрельбе, титул чемпиона СССР 1985,1987 годов и Кубок СССР 1986 года.