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Умер рекордсмен мира по пулевой стрельбе Николай Лапин

21:01

В возрасте 69 лет скончался спортсмен-стрелок, подполковник МВД в отставке Николай Лапин. В 1987 году он установил мировой рекорд по спортивной пулевой стрельбе в упражнении «Бегущий кабан», а его достижение было вписано в книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Облгазета.Ru».

Помимо достижения, вписанного в книгу рекордов Гиннесса, на счету Николая Лапина три рекорда мира по пулевой стрельбе, титул чемпиона СССР 1985,1987 годов и Кубок СССР 1986 года.

Дополнительная информация:

https://www.oblgazeta.ru/society/130566/

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Иван Шитик все материалы автора
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