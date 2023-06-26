Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах Нино Салуквадзе прошла квалификацию в Париж-2024

Рекордсменка по числу участий в Олимпиадах среди женщин, стрелок из пистолета Нино Салуквадзе, прошла квалификацию на Игры в Париже-2024, сообщает олимпийский комитет Грузии.

«На третьих Европейских играх женщины продолжили сегодня борьбу за медали в стрельбе из пистолета (25 метров). Нино Салуквадзе заняла в этой дисциплине четвертое место и в десятый раз в карьере добыла лицензию Олимпийских игр», — говорится в сообщении.

Для 54-летней Салуквадзе предстоящая Олимпиада в Париже может стать 10-й. Она дебютировала в Играх в Сеул-1988, где в возрасте 19 лет выиграла золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров.

Также на ее счету серебро Сеула-1988 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и бронза по аналогичной дисциплине в Пекине-2008.