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Сегодня, 12:00

Алина Кабаева высказалась о решении FIG по допуску российских гимнастов до соревнований в нейтральном статусе

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2004 год. Афины. Алина Кабаева с золотой медалью Олимпийских игр.
Фото Getty Images

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.

«Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики (FIG) о допуске российских спортсменов к соревнованиям. Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно надо создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики», — приводит слова Кабаевой Telegram-канал «Небесная грация».

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19 июля в FIG заявили, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024. Решение об участии этих спортсменов в Олимпийских играх должен принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Источник: Telegram-канал «Небесная грация»
Алина Кабаева
Художественная гимнастика
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