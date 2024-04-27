Аверина: «У меня сейчас больше времени на личную жизнь»

Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, что после завершения карьеры у нее стало больше времени на личную жизнь.

«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек. Но с личной жизнью сейчас стало лучше. Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — цитирует Sport24 Аверину.

25-летняя Аверина является пятикратной чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой Европы.