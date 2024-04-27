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Сегодня, 03:25

Аверина: «У меня сейчас больше времени на личную жизнь»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, что после завершения карьеры у нее стало больше времени на личную жизнь.

«Конечно, у меня сейчас больше времени на личную жизнь. Но она на то и личная, поэтому не скажу, есть ли у меня молодой человек. Но с личной жизнью сейчас стало лучше. Дети? В будущем хотела бы иметь детей», — цитирует Sport24 Аверину.

25-летняя Аверина является пятикратной чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой Европы.

Источник: https://sport24.ru/gymnastics/news-641999-arina-averina-s-lichnoy-zhiznyu-seychas-stalo-luchshe-v-budushchem-khotelaby-imet-detey
Арина Аверина
Художественная гимнастика
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