Винер удивилась отсутствию реакции на теракт в «Крокусе» от МОК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер обратила внимание на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) никак не отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле».

«Сейчас я могу только высказать слова поддержки близким пострадавших. Но, дорогие, это очередной повод сплотиться, поддерживать друг друга, подавать руку помощи тому, кто рядом. Опасность вокруг, агрессоры и несправедливость. Справиться с этим мы можем только объединившись. Я удивляюсь, что международный олимпийский комитет не выразил никакого соболезнования по случаю этого варварского поступка», — написала Винер в своем Telegram-канале.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал МОК из-за отсутствия реакции на теракт в «Крокусе». Он отметил, что нейтральный статус у организации теперь и в отношении человеческих жизней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство МОК «ведет себя по-расистски» и их «националистический крен проявляется везде».

22 марта в Красногорске в «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек.