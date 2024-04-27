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Сегодня, 21:06

Батыршина назвала стереотипом политический подтекст в удалении элементов с именами российских гимнасток

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина в разговоре с «СЭ» прокомментировала ситуацию с удалением из правил элементов, которые носят имена российских спортсменов.

«Согласна с мнением Ирины Александровны Винер. Это очень сложные элементы. Их, по сути, исполняли только российские и белорусские гимнастки. Остальные не рисковали. По всей видимости, идет на упрощение и уравнивание. Сейчас Алина Горносько одна делает элементы Трубниковой и Гизиковой, которые исключили. Получается, что она единственная, кто их делает, а они не будут стоить ничего...и так только допустили, а ей нужно менять эти элементы. Она и так исполняла их единственной, потому что российские гимнастки не выступают. А ей говорят, что с 2025 года эти элементы уже ничего стоит не будут», — сказала Батыршина «СЭ».

Также Батыршина считает, что удаление элементов не связано с политикой.

«Не думаю, что уничтожают то, что связано с Россией. Есть элемент Ляйсан Утяшевой, его не убирают. Есть элемент Галимы Шугуровой. Так что я не согласна с этим стереотипом. Эти элементы делают единицы, но нужно, наоборот, давать еще больше за сложность, а не убирать. Это очень расстраивает», — добавила Батыршина.

26 апреля стало известно, что из правил нового олимпийского цикла 2025-2028 были убраны элементы Зарины Гизиковой — два баланса и одно вращение, баланс Ольги Капрановой и вращение Дарьи Трубниковой.

Также из списка убрали вращение Алии Гараевой из Азербайджана.

В феврале 2024 года FIG выдала допуск к соревнованиям в нейтральном статусе для трех российских тренеров.

Художественная гимнастика
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