Поздняков поддержал Винер и назвал теннисистов «командой иноагентов»

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале высказался о дискуссии между Ириной Винер и представителями тенниса о выступлении на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Глава Федерации художественной гимнастики России назвала российских спортсменов, собирающихся на Игры-2024 без флага и гимна, бомжами.

Лучший теннисист России Даниил Медведев, отвечая на вопрос о позиции Винер, заявил следующее: «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение, так же как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность, с удовольствием поеду».

Поздняков заявил, что разделяет и поддерживает позицию Винер.

«Наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО. Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», — написал Поздняков.

Глава ОКР отметил, что искренне и с уважением относится к достижениям мастеров на кортах. «Но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», — заключил Поздняков.

Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в Олимпийских играх в Париже (26 июля — 11 августа) в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев.