Мизулина назвала спортсменов, которых считает примером для молодежи: «Наша страна их поддерживает!»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, кого считает примером для молодежи среди российских спортсменов.

«Камила Валиева — молодец! Дина и Арина Аверины — просто блестящие спортсменки. Конечно, они все в такой тяжелой ситуации, на них оказывается серьезнейшее давление. Но я вижу, что наше общество их любит. Наша страна поддерживает! У нас очень много талантливых спортсменов, горжусь нашими спортсменами, нашей школой, нашими тренерами», — сказал Мизулина «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.