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Сегодня, 09:00

Мизулина назвала спортсменов, которых считает примером для молодежи: «Наша страна их поддерживает!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос, кого считает примером для молодежи среди российских спортсменов.

«Камила Валиева — молодец! Дина и Арина Аверины — просто блестящие спортсменки. Конечно, они все в такой тяжелой ситуации, на них оказывается серьезнейшее давление. Но я вижу, что наше общество их любит. Наша страна поддерживает! У нас очень много талантливых спортсменов, горжусь нашими спортсменами, нашей школой, нашими тренерами», — сказал Мизулина «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Арина Аверина
Дина Аверина
Камила Валиева
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