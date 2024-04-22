Гимнастка Дина Аверина сообщила, что успешно перенесла операцию

Серебряный призер Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина в соцсетях рассказала, что успешно перенесла операцию и поблагодарила врачей.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, ведь это моя первая операция, и я очень боялась и переживала. Теперь предстоит восстановление. Надеюсь, что скоро буду в строю», — написала Дина Аверина.

23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью. Сами спортсменки после этого опубликовали пост, в котором поблагодарили всех своих тренеров за сотрудничество и болельщиков за поддержку. Сестры отметили, что гимнастика всегда будет в их сердцах.

В декабре Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в Париже, но только в нейтральном статусе. Позднее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна.