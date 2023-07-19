Винер призвала проверить критерии допуска российских гимнастов на международные соревнования

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Международной федерации гимнастики (FIG) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.

«Надо проверить, насколько это строгие правила», — сказал Винер «СЭ».

Для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024. Решение об участии этих спортсменов в Олимпийских играх должен принимать Международный олимпийский комитет (МОК).