Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Игры
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 22:05

Винер призвала проверить критерии допуска российских гимнастов на международные соревнования

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление Международной федерации гимнастики (FIG) допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.

«Надо проверить, насколько это строгие правила», — сказал Винер «СЭ».

Для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024. Решение об участии этих спортсменов в Олимпийских играх должен принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

Сборная России по спортивной гимнастике
Ирина Винер-Усманова
Художественная гимнастика
3
Читайте также
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
Глава Дагестана Меликов поручил мэру Махачкалы переименовать стадион имени Исинбаевой
На теле убитого в Москве мальчика обнаружили больше 10 ножевых ранений
Актер «Бандитского Петербурга» скончался после съемок в новом кинопроекте
Верховный суд РФ встал на сторону купившего вещи в 846 раз дешевле волгоградца
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Откровенное интервью Евгении Канаевой о спорте и личной жизни [Соколиная охота]
Как болеют за российских гимнасток
Как готовится фестиваль "Алина"
Художественная гимнастика: встреча с чемпионками мира
Пресс-конференция Ирины Винер
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гимнаст Голоцуцков: «Главное, чтобы российский флаг был в душе у каждого спортсмена»
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России
Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО
«Заявления из-за кордона — серьезный сигнал». Исинбаева — под огнем критики
Олимпийский чемпион по гребле Постригай: «Решение о нейтральном статусе принимает каждый сам, коллективной ответственности быть не должно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винер призвала дождаться критериев допуска российских гимнастов на международные соревнования
Новости
RSS RSS
Все новости