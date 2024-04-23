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Умерла личный тренер гимнастки Яны Кудрявцевой

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Елена Карпушенко и Яна Кудрявцева.
Фото AFP

В возрасте 62 лет скончалась личный тренер гимнастки Яны Кудрявцевой Елена Карпушенко, сообщает telegram-канал Федерации художественной гимнастики России (ФХГР).

«Скорбим и выражаем соболезнования всем, кто знал и любил Елену Львовну», — сказано в сообщении организации.

Карпушенко являлась заслуженным тренером России и мастером спорта. Ее подопечная Кудрявцева 13 раз завоевывала золотые медали чемпионата мира и 1 раз серебро Олимпийских игр.

Источник: Telegram-канал ФХГР
Яна Кудрявцева
Художественная гимнастика
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