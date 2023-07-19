Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

19 июля, 23:45

Российских гимнастов допускают до международных соревнований. Успеваем на Олимпиаду?

Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дина Аверина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Лала Крамаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
FIG обещает «строгие условия», но пока непонятно, что именно это значит.

Международная федерация гимнастика опубликовала на своем сайте пресс-релиз, в которых сообщается о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

«Исполком FIG принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с РФ или Белоруссией, национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в пресс-релизе федерации.

Безусловно, для нас это хорошие новости. Тем более речь идет сразу о трех видах спорта — спортивной и художественной гимнастике, а также о прыжках на батуте. Во всех дисциплинах российская команда имеет сильных представителей. Однако радоваться пока рано.

Никита Нагорный и&nbsp;Дина Аверина. Международная федерация гимнастики продлила отстранение россиян. Что это значит для будущего атлетов?

Какие условия?

«Надо проверить, насколько это строгие правила», — отреагировала на новость президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер. Действительно о том, по какому принципу будут допускать спортсменов, в пресс-релизе не говорится. Лишь упоминается, что в ближайшее время исполком FIG завершит работу над специальными правилами и сопутствующими документами и опубликует их.

Вероятно, в этой части будут взяты за основу мартовские рекомендации МОК. Если это так, то отбор на международные старты рискуют не пройти многие наши сильнейшие спортсмены. Например, непонятно, смогут ли гимнасты выступать в командных соревнованиях, ведь МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов только в индивидуальных стартах.

Но больше бьет по нашим спортсменам другой пункт от МОК: не допускать спортсменов, которые состоят в силовых ведомствах. В спортивной гимнастике много представителей клуба «Динамо» и ЦСКА, которые подпадают под этот пункт. Олимпийские чемпионы Мельникова, Аблязин, Далолаян, Белявский. А Никита Нагорный, помимо этого, еще возглавляет Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия», что может сыграть негативную роль при попытке проверить его на «политическую нейтральность».

Ирина Винер. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Винер на два года. Это месть за оценку результатов Токио-2020?

«Для меня несерьезная постановка вопроса. «Динамо» — мой клуб детства. Конечно, я не откажусь от него, — объяснял в интервью «Спорт день за днем» Артур Далолаян. — Если рекомендации не изменятся, то мало кто сможет поехать на Олимпиаду».

Не велики шансы поучаствовать в международных соревнованиях у Ивана Куляка. Напомним, что в марте прошлого года на серии Кубка мира в Дохе он вышел на награждение с наклейкой буквы «Z» на груди. В итоге дисциплинарная комиссия FIG отстранила гимнаста на один год. Свою дисквалификацию Куляк уже отбыл, но вряд ли о ней забыли в FIG.

Также неизвестно, станет ли пропуском на соревнование подписание декларации с осуждением СВО. Если станет, то россиян, похоже мы на международных стартах не увидим. «Мы не раз говорили, что есть определенная черта: никакие декларации с осуждением СВО спортсменами или кем бы то ни было подписываться не будут. И на этих условиях наши спортсмены в международных соревнованиях участвовать не будут», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Лала Крамаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что с Олимпиадой?

В заявлении FIG не озвучиваются условия, но сообщается, когда россияне и белорусы смогут вновь выступать на международной арене. «Любой спортсмен, желающий получить статус «индивидуальный нейтральный спортсмен», должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Если условия будут соблюдены, FIG предоставит статус «индивидуального нейтрального спортсмена». Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG с 1 января 2024 года.

Таким образом, гимнасты смогут зацепить олимпийскую квалификацию, но не всю. В спортивной гимнастике мы уже пропустили ЧМ-2022 и пропустим ЧМ-2023, который пройдет в октябре в Бельгии. На этих турнирах разыгрываются все места на командные соревнования Олимпиады, хотя по рекомендациям МОК мы и не могли на них претендовать.

Лидия Иванова. «Поездка российских спортсменов на Олимпиаду будет сродни бегству артистов за рубеж». Мощное интервью-призыв Лидии Ивановой

В 2024-м можно квалифицироваться через серию Кубка мира, которая пройдет с января по март, и чемпионат Европе в апреле. У российских спортсменов могут возникнуть проблемы с визами, но континентальное первенство в следующем году пройдет в Италии, где вопросов к нашим атлетам в последнее время не возникало.

В художественной гимнастике тоже пропускаем ЧМ-2022 и ЧМ-2023, на которых можно бы было получить олимпийскую лицензию. Остается только чемпионат Европы, который в мае следующего года должен принять Будапешт. Тоже есть надежда, что венгры не станут мудрить с визами.

В прыжках на батуте ситуация аналогичная. Последняя возможность попасть на Игры будет на чемпионате Европы в 2024. Его примет Португалия в апреле. Здесь возможны визовые нюансы, хотя навряд ли неразрешимые.

Гимнастка Владислава Уразова во&nbsp;время выступления на&nbsp;Спартакиаде. Международные федерации не спешат допускать россиян. Им нужные четкие указания МОК

Гимнастика на играх — один из самых медалеемких видов спорта. Всего в Париже разыграют 18 комплектов наград: 14 в спортивной гимнастике, 2 в художественной и 2 в прыжках на батуте. Но, похоже, россияне не смогут бороться в каждой из медальных дисциплин. Однако допуск пусть и в нейтральном статусе — это хороший знак, что лед тронулся.

Из значимых федераций по летним олимпийским видам спорта пока не обозначили свою четкую позицию по допуску россиян в нейтральном статусе только представители водных видов. Сейчас у них проходит чемпионат мира, и есть надежда, что пример гимнастов сподвигнет и «водников» на положительное решение нашего вопроса.

Сборная России по спортивной гимнастике
Спортивная гимнастика
Художественная гимнастика
Читайте также
Чернышенко: «В футболе карту болельщика не отменят, а в хоккее не введут»
Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации
Авиация РФ нанесла удары по скоплению ВСУ на ореховском направлении
В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты
Спорткар Ferrari протаранил забор в центре Москвы
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Спорт: какие турниры перестали показывать в России
Винер призвала проверить критерии допуска российских гимнастов на международные соревнования
Гимнаст Голоцуцков: «Главное, чтобы российский флаг был в душе у каждого спортсмена»
Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе
Матыцин рассказал о последствиях для сменивших гражданство спортсменов из России
Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянцы недовольны ВАДА. Они требуют, чтобы допингиста Швацера допустили до Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости