Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIG.

«Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года, включая квалификационные турниры к Олимпиаде-2024. Решение об участии этих спортсменов в Олимпийскийх играх должен принимать Международный олимпийский комитет (МОК).

В марте 2022 года FIG отстранила гимнастов из России и Белоруссии от турниров под своей эгидой. В мае 2023-го организация оставила в силе отстранение и приняла решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских атлетов на июль из-за количества дисциплин, которые контролируются организацией.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности. Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.