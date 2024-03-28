Валуев согласился с Винер: «Ехать на Олимпиаду слишком унизительно»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главы Всероссийской федерации художественной гимнастики России Ирины Винер о том, что народ России не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду.

«Могу только предположить, что в большинстве своем народ не поддержит тех, кто поедет. Слишком унизительно. Время неподходящее от слова «совсем», — сказал Валуев «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Также комитет запретил россиянам и белорусам участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.