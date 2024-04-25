Сестры Аверины: «Продолжаем проводить мастер-классы в России. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью»
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали о своей жизни после завершения спортивной карьеры.
— Чем занимаетесь после завершения карьеры?
— Как обычно, продолжаем проводить мастер-классы в России и не только. Хотим сделать свое шоу в Москве осенью. Будем там выступать. Восстанавливаемся, отдыхаем, залечиваем травмы.
— Как прошла ваша операция? (Вопрос Дине Авериной)
— Все хорошо. Швы еще не сняли. Сроки восстановления долгие, но, надеюсь, восстановлюсь быстрее — месяца два-три.
— Жизнь после спорта — крутая?
— Очень интересная, насыщенная и веселая.
23 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Арина и Дина Аверины завершили карьеру. По ее словам, гимнастки теперь будут заниматься государственной деятельностью.
Сами спортсменки после этого опубликовали пост, в котором поблагодарили всех своих тренеров за сотрудничество и болельщиков за поддержку. Сестры отметили, что гимнастика всегда будет в их сердцах.