Арина Аверина: «Мы с Диной пока не рассматриваем вариант с работой на телевидении»

Российская гимнастка Арина Аверина ответила на вопрос о возможной работе на телевидении после объявления о завершении спортивной карьеры.

«Мы особо пока вариант с работой на телевидении не рассматриваем. Все еще остаемся в спорте и проводим свое шоу: «Лебединое озеро». Даем мастер-классы. Поэтому пока мы в спорте», — приводит слова Авериной Sport24.

Арина Аверина — пятикратная чемпиона мира, девятикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде-2020 в Токио она стала четвертой в личном многоборье. Об уходе из спорта она объявила в феврале 2024-го вместе с сестрой Диной Авериной.