Запрет на проведение массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса будет снят в последнюю очередь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что циркуляцию коронавируса невозможно прекратить полностью, независимо от характера принятых ограничительных мер.

— Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране, — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24». — Есть правила эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы выходили в режим ограничений, то есть постепенно снимая. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты — это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.

Также Попова предупредила, что ограничительные меры в России могут продлить до июня в том случае, если жители страны будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

На день 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.