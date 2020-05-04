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Запрет на проведение массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса будет снят в последнюю очередь

14:03
Запрет на проведение массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса будет снят в последнюю очередь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Запрет на проведение массовых мероприятий в России из-за пандемии коронавируса будет снят в последнюю очередь. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что циркуляцию коронавируса невозможно прекратить полностью, независимо от характера принятых ограничительных мер.

— Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране, — сказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24». — Есть правила эпидемиологическое — мы выходим из режима ограничений так же, как мы выходили в режим ограничений, то есть постепенно снимая. Самыми последними ограничениями, которые будут сняты — это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой.

Также Попова предупредила, что ограничительные меры в России могут продлить до июня в том случае, если жители страны будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники.

На день 4 мая в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

Дополнительная информация:

https://www.vesti.ru

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