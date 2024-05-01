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Сегодня, 12:10

Работы фотокорреспондента «СЭ» Дарьи Исаевой представлены на масштабной выставке в Москве

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Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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С 13 апреля до 15 июля 2024 года в мультимедиа Арт Музее проходит выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней». Экспозиция включает произведения классиков советской и российской фотографии — таких как Лев Бородулин, Дмитрий Донской, Сергей Гунеев. А помимо признанных мастеров прошлого можно увидеть работы современных фотографов, среди которых представлены снимки нашего фотокорреспондента Дарьи Исаевой.

Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слезы иранского болельщика на ЧМ-2018, юный футболист из бразильских фавел, эмоции Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине — эти и другие снимки расположены на финальном стенде.

Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева
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