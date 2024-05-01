Работы фотокорреспондента «СЭ» Дарьи Исаевой представлены на масштабной выставке в Москве

С 13 апреля до 15 июля 2024 года в мультимедиа Арт Музее проходит выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней». Экспозиция включает произведения классиков советской и российской фотографии — таких как Лев Бородулин, Дмитрий Донской, Сергей Гунеев. А помимо признанных мастеров прошлого можно увидеть работы современных фотографов, среди которых представлены снимки нашего фотокорреспондента Дарьи Исаевой.

Выставка «Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Слезы иранского болельщика на ЧМ-2018, юный футболист из бразильских фавел, эмоции Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине — эти и другие снимки расположены на финальном стенде.