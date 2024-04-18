Порядка 28 стран будут представлены на Кубках мира по акробатическому рок-н-роллу в России

Президент Международной федерации акробатических и свинговых танцев по общим вопросам Надежда Ерастова заявила, что представители порядка 28 стран ожидаются на Кубках мира по акробатическому рок-н-роллу в Санкт-Петербурге и Москве.

Турниры пройдут под эгидой Международной федерации акробатических и свинговых танцев, которая была создана после того, как Всемирная федерация танцевального спорта наложила запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Под эгидой альтернативной федерации 25 мая (Петербург) и 24 ноября (Москва) пройдут Кубки мира.

«Эта федерация, под эгидой которой будут проводиться соревнования по акробатическому рок-н-роллу. На обоих Кубках мира мы ожидаем представителей порядка 28 стран мира. На Играх БРИКС и Играх дружбы — чуть больше. Пока всемирная федерация не приняла решения по запрету, наши атлеты были самыми сильными в мире. Зачастую на чемпионате мира, который называли выездным чемпионатом России, из шести мест четыре-пять стабильно были нашими», — приводит слова Ерастовой ТАСС.