Стамбул выиграл право принять Европейские игры в 2027 году

Европейские игры 2027 года пройдут в Стамбуле.

«Сегодня мы ощущаем энтузиазм по поводу исторического дня во имя спорта, Стамбула и нашей страны. Мы ощущаем гордость за то, что Европейские игры 2027 года состоятся в Турции, в нашем городе», — сказал мэр Стамбула Экрем Имамоглу на пресс-конференции.

Также мэр Стамбула заявил, что проведение Европейских игр станет подготовкой для подачи заявки на Олимпийские и Паралимпийские игры 2036 года.

Европейские игры проводятся с 2015 года раз в четыре года. В 2023 году игры проходили в Кракове.