Россиян Жеребцову и Ушкова включили в предварительный список отборочной олимпийской регаты

Яхтсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков включены в предварительный список участников олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс», сообщает ТАСС со ссылкой на слова организаторов соревнований.

Жеребцова и Ушков стали единственными представителями России, которые получили нейтральный статус, дающий право выступать на международных турнирах.

Регата «Последний шанс» пройдет с 20 по 27 апреля.