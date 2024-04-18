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Сегодня, 11:09

Россиян Жеребцову и Ушкова включили в предварительный список отборочной олимпийской регаты

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Яхтсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков включены в предварительный список участников олимпийской квалификационной регаты «Последний шанс», сообщает ТАСС со ссылкой на слова организаторов соревнований.

Жеребцова и Ушков стали единственными представителями России, которые получили нейтральный статус, дающий право выступать на международных турнирах.

Регата «Последний шанс» пройдет с 20 по 27 апреля.

Источник: ТАСС
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