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Путин поручил минспорту представить предложения по повышению доступности занятий спортом

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Президент РФ Владимир Путин поручил министерству спорта представить предложения, которые касаются повышения доступности для граждан занятий спортом.

«Минспорту России представить предложения, касающиеся повышения доступности для граждан Российской Федерации систематических занятий физической культурой и спортом», — говорится в поручении.

Ответственным за исполнение поручения назначен министр спорта России Олег Матыцин. Срок выполнения до 1 августа 2024 года.

Также президент РФ поставил задачу увеличить долю граждан России, которые систематически занимаются спортом до 70 процентов до 2030 года. По данным министерства спорта, на данный момент показатель составляет 53 процента.

Владимир Путин
Олег Матыцин
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