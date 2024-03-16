Мостовой высказался о недопонимании с Карпиным: «Перекинулись парой фраз и пожелали друг другу удачи»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал об участии на турнире по падел-теннису Star Bandeja Cup вместе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Принимал участие в турнире по падел-теннису, но в полуфинале, в котором мы с Димой Сычевым вели, дернул икроножную мышцу. Это меня сильно разочаровало! Вдвойне обидно за Диму — он очень хорошо играет. Должны были играть в финале и планировали его выиграть, но моя травма нарушила планы.

Карпин тоже принимал участие в этом турнире? Мы перекинулись парой фраз, спросили друг у друга «как дела», пару раз пожали руки. Когда Валера увидел, что у меня проблемы с ногой, подошел и сказал: «Елки-палки!» В общем, поддержал меня после травмы», — приводит слова Мостового Sport24.