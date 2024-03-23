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23 марта, 12:30

Рожков сообщил, что церемонии закрытия игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» отменены

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что церемонии закрытия зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые должны были пройти в трех городах, отменены.

«Игры заканчиваются, торжественных закрытий в городах не будет, мы их отменили. Всех оставшиеся соревнования Игр будут начинаться с минуты молчания. Также принято решение об отмене ряда соревнований, которые должны были начаться в ближайшие два дня», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске и Миассе. Ранее оргкомитет турнира сообщил о проведении соревнований без зрителей.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться.

Источник: ТАСС
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