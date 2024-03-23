Рожков сообщил, что церемонии закрытия игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» отменены

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что церемонии закрытия зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые должны были пройти в трех городах, отменены.

«Игры заканчиваются, торжественных закрытий в городах не будет, мы их отменили. Всех оставшиеся соревнования Игр будут начинаться с минуты молчания. Также принято решение об отмене ряда соревнований, которые должны были начаться в ближайшие два дня», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске и Миассе. Ранее оргкомитет турнира сообщил о проведении соревнований без зрителей.

Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться.