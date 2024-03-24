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24 марта, 18:17

Марченко: «Судьи решили продолжить турнир после того, как я подошел к ним с информацией о стрельбе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер танцевального клуба «Фокус» Дмитрий Марченко рассказал о своих действиях, когда узнал, что на «Крокус Сити Холл» напали террористы.

«Да, безопасность обеспечивал комплекс. Федерация за это не отвечает. Мне сказали, что пока ничего не известно, и попросили не паниковать. Я просто тоже много пожил. Был очевидцем событий в 1993 году, когда стреляли по толпе. Прекрасно знаю, что такое паника. И поддаваться ей ни в коем случае нельзя. Поэтому встал в сторонку и ждал какого-то движения. Но его все не было. Причем расположился между площадкой и входом в галерею: за стеклянными дверьми, лицом к кафе «Шоколадница».

Пока я там находился, на телефон начали поступать сообщения с видео, где неизвестные с автоматами расстреливают людей в упор. Тогда понял, что происходит, подошел к одному из главных судей и сказал: «Нештатная ситуация, внизу стрельба. Что будем делать?» Мне ответили: «Пока продолжаем турнир, оставайтесь на своих местах. Не вызывайте панику». Я согласился, но на всякий случай собрал вещи своих учеников, которые были готовы танцевать дальше. И когда уже поступил сигнал об эвакуации, мы покинули здание», — приводит слова он Марченко RT.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек. 24 марта объявлено днем общенационального траура.

Источник: RT
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