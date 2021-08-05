Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия
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Второй раунд плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) после победы в своей группе прошла Канаду в четвертьфинале (3:0) и вышла на Бразилию. Россияне уже обыграли принципиального соперника на предварительной стадии, теперь новая встреча в Токио.
Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины
Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/2 финала (время московское)
5 августа, четверг
07.00. Бразилия — Россия
15.00. Франция — Аргентина
Матч за 3-е место — 7 августа, суббота (07.30)
Финал — 7 августа, суббота (15.15)
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