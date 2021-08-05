Второй раунд плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) после победы в своей группе прошла Канаду в четвертьфинале (3:0) и вышла на Бразилию. Россияне уже обыграли принципиального соперника на предварительной стадии, теперь новая встреча в Токио.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины

Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/2 финала (время московское)

5 августа, четверг

07.00. Бразилия — Россия

15.00. Франция — Аргентина

Матч за 3-е место — 7 августа, суббота (07.30)

Финал — 7 августа, суббота (15.15)

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