Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/2 финала, игра Россия — Бразилия

01:00
Олимпиада-2020, волейбол: Россия vs Бразилия. Фото AFP
Олимпиада-2020, волейбол: Россия vs Бразилия. Фото AFP
Теги:
Второй раунд плей-офф мужского волейбольного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сборная России (ROC, Олимпийского комитета России) после победы в своей группе прошла Канаду в четвертьфинале (3:0) и вышла на Бразилию. Россияне уже обыграли принципиального соперника на предварительной стадии, теперь новая встреча в Токио.

Олимпийские игры 2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины

Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/2 финала (время московское)

5 августа, четверг

07.00. Бразилия — Россия

15.00. Франция — Аргентина

Матч за 3-е место — 7 августа, суббота (07.30)

Финал — 7 августа, суббота (15.15)

Все события 13-го дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Российский волейболист оскорбляет поляков, а они ему угрожают смертью. Последствия сенсации в Токио
В Красноярском крае проверят вскрывающих дрелями черепа людей врачей
Видео: в купеческом доме под Новгородом нашли черепа
Девушка с ужасом узнала, что ее бывший стал ее отчимом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события