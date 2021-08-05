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Главный тренер российской команды по волейболу высказался о ходе игры в полуфинале Олимпиады

10:38
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Главный тренер Туомас Саммелвуо прокомментировал победу сборной России по волейболу в полуфинале Олимпиады в Токио (Япония).

«В третьем сете при счете 12:20 хорошо вышли на замену Подлесных и Куркаев. Мы дали отдохнуть Диме Волкову перед четвертой партией, и эти замены дали команде энергии. Но все равно — не знаю, как это произошло. Думаю, мы в этот момент расслабились. При таком счете просто играли, потихоньку догоняли и в какой-то момент увидели — есть шанс», — рассказал Саммелвоу ОКР.

7 августа Россия сыграет с победителем матча Франция — Аргентина.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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