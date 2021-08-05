Главный тренер российской команды по волейболу высказался о ходе игры в полуфинале Олимпиады
10:38
Главный тренер Туомас Саммелвуо прокомментировал победу сборной России по волейболу в полуфинале Олимпиады в Токио (Япония).
«В третьем сете при счете 12:20 хорошо вышли на замену Подлесных и Куркаев. Мы дали отдохнуть Диме Волкову перед четвертой партией, и эти замены дали команде энергии. Но все равно — не знаю, как это произошло. Думаю, мы в этот момент расслабились. При таком счете просто играли, потихоньку догоняли и в какой-то момент увидели — есть шанс», — рассказал Саммелвоу ОКР.
7 августа Россия сыграет с победителем матча Франция — Аргентина.
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