1 августа мужская сборная России по волейболу проведет последней матч группового турнира на Олимпиаде в Токио. Соперником россиян станет сборная Туниса.

Матч начнется в 8.20 по московскому времени. Транслировать его будет Первый канал.

Токио (Япония)

Олимпиада

Волейбол

Мужчины

08.20 Групповой турнир. Группа В Россия — Тунис. (Первый)

Ранее россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.