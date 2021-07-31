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Олимпиада-2020: волейбол 1 августа, Россия — Тунис, время начала и где смотреть прямую трансляцию

20:36
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
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1 августа мужская сборная России по волейболу проведет последней матч группового турнира на Олимпиаде в Токио. Соперником россиян станет сборная Туниса.

Матч начнется в 8.20 по московскому времени. Транслировать его будет Первый канал.

Токио (Япония)

Олимпиада

Волейбол

Мужчины

08.20 Групповой турнир. Группа В Россия — Тунис. (Первый)

Ранее россияне уже обеспечили себе выход в плей-офф. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Евгений Петров все материалы автора

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