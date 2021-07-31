Как России избежать матча с Бразилией в четвертьфинале? Расклады для волейболисток на Олимпиаде

После окончания четвертого тура группового этапа турнира волейболисток на Олимпиаде в группе В положение команд выглядит так:

1. Италия — 9 очков (3 победы), сеты 9-4, очки внутри сетов 313-266

2. Россия — 8 (3), 9-5, 316-277

3. США — 8 (3), 9-5

4. Турция — 7 (2), 9-6

5. Китай — 4 (1), 5-9

6. Аргентина — 0 (0), 0-12

Оставшиеся матчи: США — Италия, Россия — Турция, Китай — Аргентина.

В плей-офф выходят четыре лучшие сборные, при равенстве очков порядок критериев ранжирования такой:

1) число побед

2) число очков

3) показатель по сетам, он высчитывается так — например, у россиянок надо поделить 9 на 5

4) показатель по очкам внутри сетов, он высчитывается так — например, у России надо поделить 316 на 277

5) личные встречи

Обозначим ключевые расклады:

— Победа гарантирует России второе место, в случае неудачи итальянок есть шанс на первое, если последний матч мы сыграем не хуже американок — они могут оказаться впереди по числу очков или показателю по сетам. Также реально стать первыми при победе в трех-четырех сетах и победе итальянок в пяти партиях.

— При поражении Россия точно не поднимется выше третьего места, а может опуститься на четвертое, если американки тоже проиграют, но окажутся впереди по числу очков или показателю по сетам.

— В другой группе расклад проще: бразильянки почти точно первые, вторые — победительницы матча Сербия — Корея (проигравший — третье место), четвертые — победительницы матча Доминиканская Республика — Япония.

— Так что стоит побороться за первое место в группе, чтобы получить очевидно более слабого соперника в четвертьфинале. И уж точно надо избежать в первом раунде плей-офф Бразилию.